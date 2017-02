Kretschmann Zweifel an Ausreisezentren - Grüne sollen ihr "Kernprofil" stärken

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (imago)

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat die jüngste Vereinbarung zwischen Bundesregierung und Ländern über Abschiebungen begrüßt.

Das sei ein ordentliches Paket, sagte der Grünen-Politiker der "Mitteldeutschen Zeitung" aus Halle und verwies auf Verbesserungen etwa beim Rückführmanagement, den Programmen zur freiwilligen Rückkehr und der besseren Überwachung derjenigen, die eine Gefahr darstellten. Allerdings erwarte er Erläuterungen der Bundesregierung zu den geplanten Ausreisezentren .



In der "Frankfurter Rundschau" äußerte sich der Ministerpräsident auch zum bevorstehenden Wahlkampf, in dem sich die Grünen mit ihrem eigenen Kernprofil zwischen Union und SPD schieben müssten. So gehöre der Klimawandel zu den großen Menschheitsthemen dieses Jahrhunderts, betonte Kretschmann.