Bayern verzichtet auf Kontrollen zum umstrittenen Kreuz-Erlass.

Ein Sprecher des Landesinnenministeriums erklärte in München, man habe - Zitat - "volles Vertrauen in die Leiter der jeweiligen Behörden". Das bayerische Kabinett hatte das Aufhängen von Kreuzen im Eingangsbereich aller Dienstgebäude in dem Bundesland ab dem 1. Juni beschlossen. Kritiker des Erlasses monieren, ein religiöses Symbol werde politisch eingesetzt. Befürworter argumentieren, die Kreuze seien Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns.



Die Vorschrift gilt bindend nur für Dienstgebäude, in denen Verwaltungsaufgaben stattfinden. Für staatliche Theater oder Museen etwa liegt das Anbringen eines Kreuzes im eigenen Ermessen. Wie in Rathäusern und Schulen verfahren wird, ist Angelegenheit der Kommunen.

