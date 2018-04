In der Bundespolitik wird kontrovers über den Beschluss des bayerischen Kabinetts diskutiert, dass fortan in den Landesbehörden Kreuze aufzuhängen sind.

Die Fraktionen von SPD, FDP, Linke und Grüne reagierten kritisch und teils befremdet über die Anordnung. So sagte etwa der Grünen-Politiker von Notz, es handle sich um eine Instrumentalisierung religiöser Symbole durch eine zunehmend unchristliche bayerische Regionalpartei. Die AfD begrüßte den Beschluss dagegen auch als eigenen Erfolg. Der religionspolitische Sprecher Münz sagte, man könne an diesem Beispiel sehen, dass die AfD wirke.



Der Zentralrat der Muslime in Bayern kritisierte, ein Kreuz in Dienstgebäuden verstoße gegen das Neutralitätsgebot des Staates. Grundsätzliche Zustimmung kam dagegen von der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.



