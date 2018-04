Nach Angaben des Hilfswerkes UNICEF gehen fast fünf Millionen syrische Kinder trotz des Krieges noch immer zur Schule.

Wie UNICEF mitteilt, haben sie nach sieben Jahren Gewalt und Vertreibung noch immer Zugang zu Bildung. Der Regionaldirektor für den Nahen Osten erklärte, das liege an der Großzügigkeit der Regierungen und Kommunen in der Region, an unermüdlichem Einsatz heldenhafter Lehrer und der Entschlossenheit der Kinder und ihrer Familien.



Den Angaben zufolge gehen 90 Prozent der Kinder auf öffentliche Schulen - sowohl in Syrien selbst als auch in den Nachbarländern. Im Libanon und in Jordanien besuchten sie den Unterricht gemeinsam mit den den dortigen Schülern.



Laut UNICEF haben aber rund 2,8 Millionen Kinder wegen des Krieges keinen Zugang mehr zu schulischer Bildung. Diese Lücke zu schließen, sei äußerst schwierig.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.