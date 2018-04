Die Menschen in Syrien und jene, die das Land, auf der Flucht vor Krieg und Zerstörung verlassen haben, brauchen Hilfe. Libanon und Jordanien, zwei kleine Länder, die in den vergangenen Jahren Millionen von Flüchtlingen aufgenommen haben, brauchen Hilfe. Insofern muss man über Sinn und Zweck der Syrien-Geberkonferenz nicht lange reden. Deutschland hat neben anderen Ländern eine weitere Milliarde Euro zugesagt. Ja, die Bundesregierung übernimmt Verantwortung, das ist gut und richtig, doch man muss kein Prophet sein, um sagen: Es wird nicht die letzte Syrien-Geberkonferenz gewesen sein.

Denn auch wenn es sicher nicht einfach ist, regelmäßig Milliardensummen aufzutreiben, noch schwieriger ist die Suche nach einer politischen Lösung für das vom Krieg zerstörte Land. Der Bundesaußenminister hat den Konflikt in den letzten Wochen von vielen Seiten kennengelernt, da waren ganz praktische Erfahrungen in Jordanien, der Besuch in einem Flüchtlingslager, das Gespräch mit Müttern und Vätern, denen vor allem eines fehlt: eine Perspektive für sich und ihre Kinder. Und da waren in den letzten Tagen die politischen Termine. In Toronto mit den G7-Amtskollegen so wie gestern eine Rede vor der UN-Generalversammlung.

Es bleibt das Prinzip Hoffnung

Maas sucht etwas, das schon seine beiden Vorgänger im Amt nicht gefunden haben. Er sucht einen Hebel, um Bewegung in die festgefahrenen politischen Fronten zu bringen. Das Steinmeier und Gabriel in der Syrien-Diplomatie erfolglos, vermutlich auch chancenlos waren, kann kein Grund für Maas sein, resigniert mit den Achseln zu zucken. Er wäre ein schlechter Chefdiplomat. Doch sein Dilemma ist offensichtlich. Wie soll es gelingen, mit den Russen ins Gespräch zu kommen? Eine Antwort auf diese Frage ist der Bundesaußenminister in den vergangenen Tagen schuldig geblieben.

Er weiß, eine Verständigung mit Moskau ist der Schlüssel für Lösungen nicht nur in Syrien. Gerade nach dem sehr begrenzten Militärschlag gegen Assad will Maas eine neue politische Initiative. Doch es gibt keine überzeugenden Indizien dafür, dass Moskau bereit ist, gemeinsame Sache zu machen. Im Gegenteil, das gegenseitige Misstrauen ist grenzenlos.

Mangels wirksamer Druckmittel bleibt vor allem das Prinzip Hoffnung. Nicht nur mit Blick auf Syrien. Hoffen, dass Putin dort einlenkt, hoffen, dass Trump den Iran Atom-Deal in Ruhe lässt, hoffen, dass Erdogan zu Hause Wahlkampf macht, nicht in Deutschland. Diese Liste ist nicht vollständig. Heute vor sechs Wochen ist Heiko Maas vereidigt worden. Die Herausforderungen sind seit Tag eins gewaltig. Hoffen wir das Beste!

Klaus Remme (Deutschlandradio / Bettina Straub)Klaus Remme, geboren in Cloppenburg. Studium der Politischen Wissenschaften und Osteuropäische Geschichte in Freiburg und Wien. Berufliche Stationen: Institute for Defense & Disarmament Studies, Boston, BBC World Service, London, Norddeutscher Rundfunk. Seit 1996 beim Deutschlandfunk. Von 2007 bis 2012 Korrespondent von Deutschlandradio in Washington. Seitdem Korrespondent im Hauptstadtstudio mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik.