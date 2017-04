Zuckende Körper, Kinder mit Schaum vor dem Mund, verengte Pupillen. Die syrische Ortschaft Khan Scheikhoun nach dem Giftgasangriff vom Dienstag. Ein weinender junger Vater hält seine beiden toten Babys im Arm. Es ist das schreckliche Antlitz von Präsident Assads Vernichtungskrieg.

Dann kommt die Überraschung. Zuerst verkündet US-Präsident Trump ominös, er habe seine Meinung zum Syrien-Konflikt grundsätzlich geändert. Und in der Nacht auf Freitag schießen amerikanische Kriegsschiffe 59 Marschflugkörper auf die syrische Luftwaffenbasis Schayrat ab. Von dort ist nach Meinung der Amerikaner jenes Kampfflugzeug gestartet, das den Giftgasangriff ausführte.

Moskau hat den Giftgasmörder immer wieder in Schutz genommen

Zuvor allerdings hatten die Amerikaner die Russen gewarnt, angeblich hatten sie Personal auf besagter Luftwaffenbasis stationiert. Der Flugplatz soll durch die Cruise Missiles vollständig zerstört worden sein. Assads Regime-Medien berichten, dass die Syrer ihre Kampfflugzeuge noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Damit wäre der Luftschlag bloß eine symbolische Strafaktion gewesen. Bleibt es dabei, oder werden weitere Angriffe folgen?

Russlands Präsident Putin hat den Despoten Assad mit Kampf-Flugzeugen, Piloten und Bodentruppen ganz erheblich gestärkt. Putin trägt eine Mitverantwortung, wenn syrische Regierungstruppen Nervengas einsetzen. 2013, als Assad Vororte von Damaskus mit Raketen beschießen ließ, die den Nerven-Kampfstoff Sarin enthielten, half Moskau mit, amerikanische Vergeltungsschläge zu verhindern. Präsident Obama ließ sich damals willig von Moskau und Damaskus über den Tisch ziehen: Assad versprach, seine Chemiewaffen abzugeben, und Obama ruderte zurück. Allerdings haben Chemiewaffenexperten seit geraumer Zeit Zweifel, dass Assad all‘ seine Bestände zerstören ließ. Russland hat lange jede Aktion des UN-Sicherheitsrats gegen Syrien blockiert und damit den Giftgasmörder Assad immer wieder in Schutz genommen. Es ist ja nicht so, dass dies der erste Einsatz chemischer Kampfstoffe gewesen wäre. So haben die Vereinten Nationen mehrere Chlorgasangriffe der syrischen Luftwaffe nachgewiesen.

Droht jetzt der 3. Weltkrieg?

Russland steht bekanntlich fest auf Assads Seite. Droht nach Trumps Vergeltungsschlag nun der dritte Weltkrieg? Wohl kaum. Moskaus Reaktion beschränkt sich bisher auf Verbalattacken. Außerdem versucht die russische Propaganda, den Vorfall von Khan Scheikhoun als einen Angriff der syrischen Luftwaffe auf ein Chemiewaffendepot von Al-Qaida darzustellen. Dumm nur, dass ein Journalist der britischen Zeitung "The Guardian" dieses angebliche Depot besucht und nur einen zerstörten Getreidesilo vorgefunden hat – ohne jegliche Hinweise auf chemische Kampfstoffe.

Khan Sheikhoun ist eine kleine Stadt an der Autobahn zwischen Damaskus und Aleppo, ein wichtiger Ort für den Nachschub von Rebellen und al-Qaida-Terroristen, die weiter südlich eine Offensive gegen die Assad-Streitkräfte in der Provinz Hama gestartet haben. Doch für den Einsatz von Chemiewaffen gab es nicht nur militärische Gründe. Kurz vor dem Giftgasangriff hatte Amerikas Außenminister Tillerson gesagt, Assads Sturz sei nicht mehr Priorität der US-Außenpolitik. Das hat Damaskus mit großer Wahrscheinlichkeit dazu verleitet, Trump auf die Probe zu stellen. Mit Sicherheit wurde dieses zynische Experiment auch aus Moskau mit großem Interesse verfolgt.

Stellt sich nur die Frage, wie es jetzt weitergehen soll. Amerika hat außer den Kurden ganz im Norden des Landes kaum noch Verbündete in Syrien. Nun machen sich Obamas Versäumnisse der letzten Jahre schmerzhaft bemerkbar. Extremisten und Terroristen haben sich in den Gebieten der syrischen Opposition breitgemacht. Tatenlos sahen die USA unter Obama zu, wie ihre einstigen Verbündeten, die nicht-dschihadistischen Anti-Assad-Rebellen, von al-Qaida, dem IS und dem Regime dezimiert wurden. Das rächt sich jetzt. Trump bleiben kaum mehr Möglichkeiten,den syrischen Morast endlich auszutrocknen.