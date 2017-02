Krieg in Syrien UNO-Vermittler de Mistura führt wieder Friedensgespräche

Der UNO-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura (afp / Fabrice Coffrini)

Die Vereinten Nationen unternehmen einen neuen Versuch, eine politische Lösung für den Bürgerkrieg in Syrien zu finden.

Sondervermittler de Mistura kam am Vormittag in Genf zunächst mit Vertretern der Regierung zusammen. Später will er sich auch mit Angehörigen der Opposition treffen. Dabei soll über eine Übergangsregierung, eine neue Verfassung und freie Wahlen gesprochen werden. Es sind die ersten Friedensgespräche seit zehn Monaten. De Mistura erwartet nach eigenen Angaben jedoch keinen Durchbruch.



Hilfsorganisationen appellierten an die Konfliktparteien, sich im Interesse der notleidenden Bevölkerung auf einen Waffenstillstand zu verständigen. Zuvor hatten Bewaffnete einen weiteren Hilfskonvoi der UNO geplündert.