Kriegsverbrechen in Bosnien

Eine frühere kroatische Soldatin ist wegen Kriegsverbrechen im Bosnien-Konflikt zu 14 Jahren Haft verurteilt worden.

Das Gericht für Kriegsverbrechen in Bosnien befand die 58-Jährige der Tötung und inhumanen Behandlung von gefangenen Zivilisten für schuldig. Unter anderem tötete sie einen Mann durch Stiche in den Hals. Die Frau war 1994 in die USA ausgewandert. 2011 wurde sie dort festgenommen und im vergangenen Jahr nach Bosnien ausgeliefert.