"Kriegsverbrechen" UNO kritisiert gekappte Wasserversorgung in Damaskus

Ein syrischer Panzer feuert auf Stellungen von Rebellen nahe Damaskus. (imago / Xinhua)

Die Vereinten Nationen bewerten es als Kriegsverbrechen, dass die Wasserversorgung in der syrischen Hauptstadt Damaskus seit Wochen gekappt wird.

Nothilfekoordinator Egeland sagte in Genf, fünfeinhalb Millionen Menschen hätten keinen oder nur teilweisen Zugang zu Trinkwasser. Daran seien Kämpfe oder Sabotageakte in der Region Wadi Barada nördlich von Damaskus schuld. Verantwortliche nannte Egeland nicht. Das Assad-Regime wirft Aufständischen vor, die Wasserversorgung im Dezember gekappt zu haben. Die Rebellen machen Angriffe der Regierungstruppen dafür verantwortlich.



Auch heute kam es wieder zu Gefechten in der Gegend - trotz der vor einer Woche in Kraft getretenen Waffenruhe.