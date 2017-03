Zum dritten Jahrestag der Krim-Annexion hat Russland sein völkerrechtlich umstrittenes Recht auf die Halbinsel verteidigt.

Die Krim und Sewastopol gehörten untrennbar zu Russland, sagte der Vorsitzende des Föderationsrates, Matwijenko, in Moskau. Nach dem Sturz des pro-russischen ukrainischen Präsidenten Janukowitsch im Februar 2014 hatten russische Soldaten die Krim besetzt. In einem international nicht anerkannten Referendum stimmte die mehrheitlich russische Bevölkerung der Halbinsel am 16. März für den Beitritt zu Russland. Zwei Tage später wurde die Krim in die Russische Föderation aufgenommen.