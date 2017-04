Der Internationale Strafgerichtshof fordert Russland auf, die Rechte der Ukrainer und Tataren auf der annektierten Halbinsel Krim zu respektieren.

Das höchste Gericht der Vereinten Nationen erklärte, die ethnischen Gruppen hätten ein Recht auf eigene Organisationen und auf Unterricht in ihrer Sprache. In diesem Punkt gab das Gericht einer Klage der Ukraine statt.



Keinen Erfolg hatte dagegen die ukrainische Forderung nach Maßnahmen gegen Russland, um die Unterstützung der Rebellen im Osten der Ukraine zu unterbinden. Die Richter argumentierten, in diesem Stadium des Verfahrens reichten die Beweise nicht aus. Die Ukraine hatte Russland bei der Anhörung im März vorgeworfen, Terrorismus zu unterstützen.