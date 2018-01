Russland hat seine Militärpräsenz auf der annektierten Halbinsel Krim verstärkt.

Nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen wurden weitere Soldaten und Boden-Luft-Raketen in die Nähe der Stadt Sewastopol verlegt. Die Soldaten haben die Aufgabe, den Luftraum an der Grenze zur Ukraine zu kontrollieren. Im Frühjahr 2017 war bereits eine erste Einheit des S-400-Luftabwehrsystems in die Nähe der Hafenstadt Fedosia gebracht worden.



Die zur Ukraine gehörende Halbinsel Krim war von Russland im Jahr 2014 annektiert worden.

