Im Streit um die Lieferung von Siemens-Turbinen auf die Halbinsel Krim hat Russlands Industrieminister Manturow das Vorgehen seiner Regierung verteidigt.

Die Turbinen hätten ein russisches Zertifikat, sagte er der Nachrichtenagentur Tass. In dem Kraftwerk auf der Krim kämen ausschließlich russische Produkte zum Einsatz, die allerdings importierte Komponenten enthalten könnten. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters reichte Siemens Klage wegen rechtswidriger Verwendung der Turbinen bei einem Gericht in Moskau ein. Zudem kündigte der Konzern an, sein Russland-Geschäft zu überdenken.



Die Halbinsel im Schwarzen Meer wurde 2014 von Russland annektiert. Wegen bestehender EU-Sanktionen darf Energietechnik nicht dorthin geliefert werden.