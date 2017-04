Der Präsident des Bundeskriminalamts, Münch, hat eine engere Zusammenarbeit der Polizeibehörden in Europa angemahnt.

Die Vernetzung müsse besser werden, sagte Münch der Zeitung "Bild am Sonntag. So fehle im Schengener Informationssystem eine biometrische Komponente, damit Personen anhand ihres Fingerabdrucks eindeutig identifiziert werden könnten. Münch warb für einen umfassenden Austausch polizeilicher Daten innerhalb Europas. Dafür sei eine starke zentrale Koordination notwendig, ähnlich wie die Rolle des Bundeskriminalamtes.



Mit Blick auf den Anstieg der Zahl der Gefährder in Deutschland forderte der BKA-Chef einen einheitlichen Handlungsrahmen. Es sei für die Überwachung nicht hilfreich, dass es 16 verschiedene Polizeigesetze gebe. So sei aus rechtlichen Gründen eine Kommunikationsüberwachung in fünf Bundesländern nicht möglich, darunter Berlin und Nordrhein-Westfalen.