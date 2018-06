Die AfD stellt sich hinter die Behauptungen von US-Präsident Trump zur Kriminalität in Deutschland.

Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Pazderski erklärte, Trump sei durch seine Nachrichtendienste offenbar exakter informiert als die Bundesregierung. Er verwies auf eine Dunkelziffer in den Statistiken und eine schlechte Ausstattung der Polizei.



Trump hatte behauptet, die Kriminalität in Deutschland sei durch die Zuwanderung um zehn Prozent gestiegen.



Im Internet kursierten gestern bereits ähnliche Äußerungen – vor allem in rechtspopulistischen Kreisen. Trump kenne Deutschland besser als manche "gutmenschelnden Bahnhofsklatscher" wahrhaben wollten, hieß es zum Beispiel oder, Trump könne sich wohl zuverlässig auf Berichte seiner Nachrichtendienste stützen.



Bundeskanzlerin Merkel wies dies zurück und betonte, die Kriminalitätsstatistiken zeigten vielmehr das Gegenteil. Der frühere SPD-Chef Schulz nannte Trump dreist. Schulz merkte ironisch an, der Präsident sei ja angesichts der zahlreichen juristischen Fragen, die ihn und sein Umfeld beträfen, "ein echter Experte in Sachen Kriminalstatistik".

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.