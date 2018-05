Die Polizei ist mit einem Großeinsatz in mehreren Bundesländern gegen ein mutmaßliches Schleusernetzwerk vorgegangen.

Wie die Bundespolizei mitteilte, durchsuchten rund 800 Ermittler und Zollbeamte in Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Wohnungen und Büros. Mehreren Tatverdächtigen wird vorgeworfen, Menschen überwiegend aus der Republik Moldau mit gefälschten rumänischen Pässen nach Deutschland geschleust zu haben. Sie sollen dann illegal im Sicherheitsgewerbe gearbeitet haben. Drei Hauptverdächtige sind den Angaben zufolge in Hamburg festgenommen und mindestens 35 illegale Migranten entdeckt worden.



Die Ermittlungen in Sachsen-Anhalt richteten sich laut Polizei auch gegen Personen, die offenkundig in der örtlichen Reichsbürgerszene aktiv seien. Diese lehnt die Bundesrepublik und ihre Rechtsordnung ab.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.