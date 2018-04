CDU und CSU planen, Gefährder schneller abzuschieben und grenzüberschreitende Kriminalität besser zu bekämpfen.

Bundesinnenminister Seehofer will heute zusammen mit weiteren Unionspolitikern konkrete Vorschläge unter dem Motto "Pakt für den Rechtsstaat" vorstellen. CDU und CSU wollen sich dabei auf den Koalitionsvertrag stützen, der vorsieht, Justiz und Polizei zu stärken. Unter anderem soll es auch um sogenannte "no-go-areas" und Straftaten in der Öffentlichkeit gehen.



CSU-Landesgruppenchef Dobrindt forderte in der Bild-Zeitung, dass überführten Terroristen mit doppelter Staatsbürgerschaft der deutsche Pass entzogen werden solle. Wer sich im Ausland einer Terrormiliz anschließe, solle nicht mehr zu Deutschland gehören dürfen.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.