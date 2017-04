Zum ersten Mal seit zehn Jahren ist in Deutschland die Zahl der Wohnungseinbrüche zurückgegangen.

Dies berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" unter Berufung auf unveröffentlichte Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik. Demnach wurden im vergangenen Jahr 151.000 Fälle angezeigt, 16.000 weniger als noch 2015. Allerdings sind dies immer noch deutlich mehr Einbrüche als vor zehn Jahren.



Besonders stark ging die Anzahl der registrierten Fälle im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen zurück. Mehr eingebrochen wurde dagegen dem Bericht zufolge in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Polizei hatte in den vergangenen Jahren in vielen Orten Sonderkommissionen zur Einbruchsbekämpfung gegründet und Computerprogramme angeschafft, die Prognosen über Tatort-Schwerpunkte ermöglichen. Zudem wurde die staatliche Förderung des Einbruchschutzes ausgebaut.