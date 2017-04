Die Zahl politisch motivierter Straftaten in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht.

Bundesinnenminister de Maiziere legte am Mittag in Berlin die Polizeiliche Kriminalstatistik hervor. Demnach wurden im vergangenen Jahr fast 41.550 politisch motivierte Straftaten registriert - 6,6 Prozent mehr als 2015. Aus dem rechten Spektrum wurden rund 23.550 verübt - 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Dem linken Spektrum wurden knapp 9.400 Straftaten zugeordnet - 2,2 Prozent weniger.



Deutlich gestiegen ist laut Statistik die politisch motivierte Ausländerkriminalität. Hier gab es ein Plus von 67 Prozent auf rund 3.370 Straftaten. Zudem verzeichneten die Behörden einen Anstieg der Hasskriminalität.



Innenminister de Maizière beklagte insgesamt eine zunehmende Verrohung der Gesellschaft.