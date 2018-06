US-Präsident Trump hält an seiner Behauptung fest, dass die Kriminalität in Deutschland wegen der Aufnahme von Flüchtlingen gestiegen sei.

Er schrieb auf Twitter, die Zahl der Straftaten sei um mehr als zehn Prozent gestiegen. Die Behörden wollten aber nicht, dass diese Taten ans Licht kämen. Trump hatte gestern erklärt, die Kriminalität nehme in Deutschland stark zu. Die Menschen im Land würden sich deswegen von einer bereits schwachen Koalition in Berlin abwenden. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik ist die Zahl der Straftaten in Deutschland auf dem niedrigsten Niveau seit 25 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.