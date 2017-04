Mit der Zuwanderung ist laut Kriminalstatistik auch die Zahl der straffällig gewordenen Asylbewerber gestiegen. Nach Angaben des Kriminologen Thomas Feltes machen Flüchtlinge aber "eher weniger Probleme". Die Schwierigkeiten gingen von anderen Bevölkerungsgruppen aus, sagte er im DLF.

"Wenn wir den Begriff Flüchtling ernst nehmen, sind Kriegsflüchtlinge wie beispielsweise Syrer meistens die Opfer von Kriminalität", sagte Feltes im Deutschlandfunk. Von Migranten ausgehende Kriminalität sei viel häufiger denen zuzuschreiben, die keine Perspektive in Deutschland hätten. Er nannte Menschen aus Südosteuropa und Nordafrika als Beispiel. Dabei gehe es vor allem um Diebstähle und Einbrüche. "All das, womit man schnell Geld beschaffen kann", erklärte Feltes. Bei Flüchtlingen bezögen sich Straftaten dagegen meist auf Konflikte untereinander, die beispielsweise in den beengten Unterkünften entstünden.



Die Forderungen nach mehr Polizei auf den Straßen und einer Ausweitung der Videoüberwachung stellte Feltes in Frage. "Bei der Videoüberwachung geht es um vordergründige Sicherheit - die Polizei kann dann nicht eingreifen." Wenn man an bestimmten Stellen mehr Polizei sehe, führe das sogar zu mehr Unsicherheit, sagte Feltes. "Weil man denkt, hier ist ein gefährlicher Bereich."