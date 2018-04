Entgegen dem bundesweiten Trend bei der Gesamtkriminalität ist die Zahl der Vorfälle an Schulen gestiegen.

Das geht laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur aus Daten der Kriminalitätsstatistiken von Bund und Ländern hervor. Demnach registrierten etliche Bundesländer für 2017 einen teils spürbaren Anstieg von Kriminlität und Gewalt. So nahmen etwa an Schulen in Brandenburg Diebstähle zu, aber auch Fälle von Körperverletzung - unter Schülern, aber auch gegen Lehrer. In Niedersachsen geht der Anstieg der Straftaten laut Bericht einher mit einer Zunahme der Jugendkriminalität insgesamt.



Der Kriminologe Christian Pfeiffer führt die Entwicklung unter anderem auf ein geändertes Anzeigeverhalten zurück. So würden Straftaten in Zeiten medialer Aufregung über Gewalttaten häufiger angezeigt. Außerdem sei die Anzeigebereitschaft statistisch erwiesenermaßen höher, wenn Ausländer als Täter vermutet würden.



Die bundesweite Polizeiliche Kriminalstatistik wird am 8. Mai öffentlich vorgestellt.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.