Krise am Golf

Der türkische Präsident Erdogan hat das Ultimatum Saudi-Arabiens und seiner Alliierten an Katar kritisiert.

Er unterstütze die Position Katars, sagte Erdogan der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge. Das Ultimatium und die damit verbundene Forderungsliste stünden im Widerspruch zu internationalem Recht. Saudi-Arabien hatte zusammen mit anderen Staaten Anfang des Monats die diplomatischen Beziehungen zu Doha mit der Begründung abgebrochen, Katar unterstütze Terrororganisationen. Zudem wurde am Freitag eine Liste mit Forderungen überreicht, die innerhalb von zehn Tagen erfüllt werden müssen. Dazu gehören eine Einschränkung der Beziehungen zum Iran, die Schließung des Fernsehsenders Al-Dschasira sowie ein Rückzug türkischer Soldaten aus Katar. Dies lehnte Erdogan als respektlos ab. Die Regierung in Doha bestätigte den Erhalt und kündigte eine Prüfung der Vorgaben an.