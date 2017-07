Krise am Tempelberg

Die Krise am Tempelberg in Jerusalem ist nach Ansicht des früheren israelischen Botschafters in Deutschland, Stein, ein Armutszeugnis für die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu.

Stein sagte im Deutschlandfunk, der Konflikt um die Zugangskontrollen sei vorhersehbar gewesen und hätte sich gar nicht erst entwickeln dürfen. Die Entscheidung von gestern Abend, die Metalldetektoren wieder abzubauen, bringe nun hoffentlich eine Beruhigung der Lage. Stein betonte, das Thema Jerusalem sei höchst sensibel, es habe sowohl eine religiöse als auch eine politische Bedeutung. Deshalb müsse jede Entscheidung diesbezüglich sorgfältig bedacht werden. Stein äußerte zugleich die Hoffnung, dass die Krise auch Positives bewirke. Jordanien, Ägypten und Saudi-Arabien hätten sich deeskalierend eingesetzt. Israel sollte nun die Chance nutzen und mit den arabischen Staaten auch über andere Probleme in Dialog treten.