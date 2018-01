Im Alten Rom hätten sie gesagt: "Certe!" – "Klar, gewiss doch!" Solange das Volk jubelt, ist es dem Imperator willkommen. Der Applaus schmeichelt den Mächtigen. Er gibt ihnen das gute Gefühl, geliebt zu werden – oder zumindest beliebt zu sein mit dem, was sie tun. Aber was, wenn das Volk murrt? Wenn "die da unten " unzufrieden sind mit dem, was "die da oben " treiben? Dann bekommen sie "Brot und Spiele " – oder die Peitsche.



Berlin ist nicht Rom. Martin Schulz ist kein Kaiser Nero. Aber trotzdem haben manche Reaktionen der SPD-Spitze auf das No-GroKo-Lager und besonders auf den anhaltenden Widerstand der Jusos den Anschein, als hielte man Kritik für Majestätsbeleidigung.



Jubeln durften die Jungen in der SPD – damals, 2017, als die Partei Martin Schulz zur schier überirdischen Rettergestalt stilisierte, zum künftigen Kanzler und Triumphator über Merkel. Da konnten die Juso-Sprüche gar nicht pfiffig und ihre Solidaritätsaktionen gar nicht originell genug sein. Mosern aber sollen die Jusos nicht, jetzt, da der Parteichef im Schlingerkurs nach der Wahlniederlage erneut das Tandem mit der Union anstrebt und sich gar hinter Merkel auf den Sattel setzen will.



Klar, gewiss doch: Die Jusos sind ein bisschen selber schuld. Ihre ganze Schulz-Begeisterung, der Schulz-Zug, die Martin-Mania vom Frühjahr 2017 – sie hatten etwas Übertriebenes, die Jusos waren selbstbesoffen und realitätsblind. "Hey, Gottkanzler, wenn du übers Wasser laufen kannst, komm rüber ", tönte die "Junge Union" in Richtung des SPD-Parteitags, der Schulz mit 100 Prozent zum Parteichef wählte und als Kanzlerkandidaten gegen Angela Merkel ins Rennen schickte. Sogar diese sarkastische Spitze war eine Streicheleinheit für die geschundene Seele der 20-Prozent-Partei. Dass Schulz der Konkurrenz als "Gottkanzler " gelte, das sei doch bemerkenswert, kommentierte eine SPD-Sprecherin.

Ein Stück Überkompensation

Das Traum-Ergebnis für Schulz aber war im Grunde genommen schon der Anfang vom Ende der großen Illusion: Von da an konnte es eigentlich nur schlechter werden. Wurde es ja auch. Und wie!



Psychologisch gesehen, sind die Absetzbewegungen, all die Zweifel an Schulz und seiner Führungskompetenz und die heimliche Ausschau nach einem Ersatzmann oder einer Ersatzfrau ein Stück Überkompensation. Auch bei den Jusos selber. Im Wechselbad der Gefühle ist die Jugendorganisation symptomatisch für den Zustand der ganzen SPD – manisch-depressiv, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt.

Deshalb war es auch vorhersehbar, wie die Partei mit der Kritik der Jusos an einer etwaigen Neuauflage von Schwarz-Rot umgehen würde: Genervt von den Jungspunden die einen, elektrisiert vom Elan ihres Aufbäumens die anderen. Auch hier: von einem Extrem ins andere. Nichts sitzt in der SPD. Die Partei ist nicht bei sich. Sie ist außer sich.



Die gereizten Reaktionen auf die jüngste Anti-GroKo-Aktion der Jusos sind übertrieben, und sie sprechen vor allem für die Nervosität der SPD-Granden in Berlin. Die Jusos werben derzeit um neue Mitglieder, die nach ihrem Partei-Eintritt über einen Regierungseintritt der SPD mitentscheiden und – natürlich – mit "Nein " stimmen sollen.

Die Kampagne mit dem Claim "Einen Zehner gegen die GroKo " – zehn Euro sind zwei Monatsbeiträge für junge SPD-Mitglieder – diese Kampagne ist dumm und dämlich, keine Frage. Sie spielt mit der direkten Demokratie. Sie zieht innerparteiliche Prozeduren ins Lächerliche, macht den Mitgliederentscheid zur kleinen Münze. Das hat dann wirklich etwas vom viel zitierten "Zwergenaufstand ", den der CSU-Riesenschwätzer Alexander Dobrindt der SPD attestierte. Aber mehr ist es dann auch wieder nicht.



Das verkrampfte Bemühen der SPD-Zentrale um eine Stichtagsregelung für Neumitglieder ist auch in der Sache nicht angemessen. Wenn der Ausgang eines Votums, an dem theoretisch 400.000 SPD-Mitglieder teilnehmen können, davon abhinge, dass 4.000 Möchtegern-Genossen Zünglein an der Waage spielen wollen – dann hätte die SPD wirklich ein Problem.



Die manisch-depressive Patientin müsste sich jetzt schleunigst fangen. Zum einen, damit sie in einer Großen Koalition den mindestens so pathologischen narzisstischen Schüben der CSU gewachsen ist. Zum anderen, damit die ersehnte, viel beschworene innere Erneuerung nicht in endgültiger Verzweiflung endet.

Klangvoll, aber nicht heilsam

Aber altkluge Appelle nach dem Motto "nun werdet endlich vernünftig, nun reißt euch doch mal zusammen!" sind vielleicht klangvoll, aber nicht heilsam – das ist in der Politik auch nicht anders als in der Pädagogik oder in der Psychotherapie.

Joachim Frank, Chefkorrespondent der DuMont-Mediengruppe (Peter Rakoczy)Joachim Frank, geboren 1965 in Ulm, gehört seit 1997 der heutigen Mediengruppe DuMont an. Er ist Chefkorrespondent für den "Kölner Stadt-Anzeiger", die Berliner Zeitung und die "Mitteldeutsche Zeitung" Halle sowie Autor der "Frankfurter Rundschau". Seit 2015 ist Frank Vorsitzender der Gesellschaft Katholischer Publizisten (GKP), des katholischen Journalistenverbands. Frank ist Verfasser mehrerer Bücher zu kirchenpolitischen Themen und Autor zahlreicher Aufsätze für Sammelbände und Fachzeitschriften. 2014 wurde er u. a. mit dem Wächterpreis ausgezeichnet.