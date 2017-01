Krisenland Libyen Nachbarstaaten fordern Dialog rivalisierender Gruppen

Ein gepanzertes Fahrzeug der regierungstreuen Truppen kurz vor Sirte in Libyen. (AFP / Mahmud Turkia)

Libyens Nachbarstaaten fordern einen Dialog zur Beilegung der politischen Krise.

Die rivalisierenden Lager in dem Land dürften nicht versuchen, ihre Differenzen mit Militärgewalt zu lösen, hieß es in einer Abschlusserklärung nach einem Treffen in Kairo. Dort hatten sich Delegierte aus Ägypten, dem Sudan, Algerien, Niger, dem Tschad und Tunesien getroffen. Umfassende Gespräche seien der einzige Weg aus der Krise. Ägyptens Außenminister Sameh Schukri sagte, es werde daran gearbeitet, die Anführer der zerstrittenen Lager zu einem Treffen zu bewegen. Anwesend waren auch libysche Vertreter sowie der UNO-Gesandte Kobler.



Libyen war nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Gaddafi im Jahr 2011 ins Chaos gestürzt. Inzwischen gibt es eine international anerkannte Regierung, deren Macht jedoch beschränkt ist. In dem ölreichen Land kämpfen bewaffnete Gruppen um Einfluss. Daneben aktiv ist die Terrormiliz IS.