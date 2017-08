Kritik am Dieselgipfel

Die deutschen Autobauer haben beim Dieselgipfel neue Abgas-Software für mehr als 5 Millionen Autos zugesagt - zusätzliche Umbauten an den Fahrzeugen lehnten sie ab. Der Leiter der Umwelthilfe spricht von einer Showveranstaltung. Bundesumweltministerin Hendricks will das Thema Nachrüstungen noch nicht ad acta legen.

Dass beim Dieselgipfel die deutschen Hersteller neue Abgas-Software für 5,3 Millionen Autos zugesagt haben, um den Ausstoß des Atemgiftes Stickoxid zu verringern, geht vielen Entscheidungsträgern nicht weit genug. Die Hersteller wollen zwar den Kauf neuer, sauberer Autos mit Prämien ankurbeln. Umbauten an den Motoren, um die manipulierten Fahrzeuge nachzurüsten, lehnen sie jedoch ab. Sie wären wesentlich teurer als die nun zugesicherten Software-Updates.

Bundesumweltministerin Hendricks (SPD) sagte im DLF, es sei zwar falsch zu behaupten, das von der Autoindustrie zugesagte Software-Update bei mehr als fünf Millionen Fahrzeugen bringe gar nichts. Die Ergebnisse des Dieselgipfels seien ein wichtiger erster Schritt. Dennoch müsse man in Arbeitsgruppen mit der Autoindustrie auch weiter über Nachrüstungen sprechen. Man könne dieses Thema nicht einfach so abräumen. Hendricks betonte, es werde scharfe Überprüfungen im realen Fahrbetrieb geben. Auch könne sie nicht ausschließen, dass es nun doch zu gerichtlichen Fahrverboten komme.

Heute sollen die Obleute mehrerer Bundestagsausschüsse von der Bundesregierung über die Gipfel-Ergebnisse informiert werden.

Die Automobilbranche müsse von ihrem "hohen Ross" herunter und wieder mehr ihrer Verantwortung für die Gesellschaft und für ihre Kunden gerecht werden, sagte Unionsfraktionschef Kauder (CDU) der "Passauer Neuen Presse".

Vorwürfe, die Regierung habe sich abspeisen lassen

Der Grünen-Fraktionsvize Krischer machte den Regierungsparteien Vorwürfe. Weil sie keine wirksamen Nachrüstungen bei den Herstellern durchgesetzt hätten, seien Union und SPD verantwortlich für Fahrverbote, die Gerichte nun vermutlich umsetzen würden. Der Linken-Chef Riexinger nannte den Gipfel eine Farce. Statt klare Kante zu zeigen, habe man sich mit der freiwilligen Zusage von Softwareupdates abspeisen lassen.

Greenpeace demonstrierte am frühen Morgen vor dem Kanzleramt. Die Umweltschützer strahlten die Fassade des Gebäudes am Donnerstag für wenige Minuten mit einem Beamer an. Neben einer Silhouette von Bundeskanzlerin Angela Merkel war dort "Aktenzeichen NOx ungelöst" zu lesen. Nox ist die Kurzform für Stickoxide. Der Gipfel habe kein einziges Problem gelöst, kritisierte Greenpeace.

Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Müller, sagte, Bund und Autobranche hätten den Gipfel "vor die Wand gefahren". Die Chance sei vertan worden, Kunden mit Entschädigungen, verbindlichen Garantien und klaren Informationen entgegenzukommen.

Als "Marionettenshow von Bund, Ländern und Autoindustrie" kritisierte Jürgen Resch, der Leiter der Deutschen Umwelthilfe, den Diesel-Gipfel in der "Passauer Neuen Presse". Diesel-Gipfel sei eine reine Showveranstaltung gewesen. Es gehe nur darum, sich über die Bundestagswahl am 24. September zu retten. Er kritisierte zudem, dass das Gipfel-Ergebnis bereits im Vorfeld bekannt gewesen sei - dieses hätten die Autokonzerne der Politik diktiert.

(vic/gwi)