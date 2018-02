Die Fernsehjournalistin Anja Reschke hat die Gala zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises kritisiert.

Im NDR-Medienmagazin "Zapp" sagte Reschke, die Zuschauer sollten froh sein, dass die Gala nicht im TV übertragen worden sei. Die Fernsehbranche habe nichts zu sagen. Sie kritisierte, der Abend sei von platten Witzen und lieblosen Anmoderationen geprägt gewesen. Es habe nicht ein einziges gehaltvolles Statement gegeben.



Bei der Verleihung der Golden Globes in den USA hätten die Veranstalter mit dem Dresscode in Schwarz noch ein Zeichen gegen sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch gesetzt, betonte Reschke. Die Deutsche Fernsehpreis-Gala habe dagegen Tänzerinnen mit Troddeln an den Brüsten und Bananen um die Hüften gezeigt. Das sei nicht nur sexistisch, sondern auch rassistisch. Die beabsichtigte Hommage an die 20er-Jahre-Serie "Babylon Berlin" sei nicht angekommen.



Reschke bemängelte auch, dass fast alle Auszeichnungen an männliche Fernsehmacher gegangen seien. Die Film- und Fernsehwelt sei nach wie vor eine männliche, sagte sie.



Auf Twitter erhielt die ARD-Moderatorin viel Lob und Unterstützung für ihren Kommentar. ZDF-Moderatorin Dunja Hayali bedankte sich bei Reschke, weil diese die Anmoderation für die Kategorie "Beste Information" gefilmt und gezeigt hatte. Diese mache sie "immer noch sprachlos", sagte Hayali. Die Auszeichnung wurde mit einem umgedichteten Text auf den Schlager "Das bisschen Haushalt" angekündigt. Nominiert waren neben Hayali die Moderatorinnen Marietta Slomka und Caren Miosga. So viel Frauenpower sei den Veranstaltern möglicherweise unheimlich gewesen, vermutete Reschke.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.