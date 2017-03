Die Grünen-Europapolitikerin Reintke hat ihre Forderung bekräftigt, bei den Europäischen Institutionen keine unbezahlten Praktika mehr zuzulassen.

Die Abgeordnete sagte dem Deutschlandfunk, Ziel müsse es sein, dass Menschen mit allen möglichen Hintergründen in den EU-Einrichtungen arbeiteten. Wenn Praktikanten nicht bezahlt würden, dann entscheide aber der Geldbeutel der Eltern darüber, wer eine Eintrittskarte bekomme und wer nicht.



Der Europäische Auswärtige Dienst war Mitte Februar in die Kritik geraten, weil in den ausländischen Delegationen jährlich rund 800 Praktikanten unbezahlt beschäftigt werden. Die Ombudsfrau der Europäischen Union, O'Reilly, hatte eine Beschwerde einer Praktikantin aus Österreich aufgegriffen und den Auswärtigen Dienst anschließend aufgefordert, die Stellen angemessen zu vergüten. Die Behörde erklärte dagegen, ein Praktikum in einer EU-Einrichtung sei ein großer immaterieller Gewinn.