Es sind wackelige Boote, die von der libyschen Küste ablegen. Früher haben sich die Schleuser noch die Mühe gemacht, Fischerboote oder andere Schiffe zu besorgen, um bis kurz vor Malta oder Lampedusa zu kommen. Jetzt greifen die Geschäftemacher zu den günstigsten Gefährten: dünnbodig und instabil. Den Begriff Boot verdienen sie nicht, Schwimmkörper trifft es eher. Nach Malta oder Lampedusa werden sie es kaum je schaffen.

Aber das rechnen die Schlepper mit ein, sie kalkulieren mit den Rettungsaktionen vor der libyschen Küste - oder mit dem Ertrinken der Flüchtlinge. Eine Garantie, dass es klappt, müssen Schlepper gar nicht im Angebot haben, bloß eine gute Chance. Sonst bleiben die Kunden aus.

Die Schlepper zählen auf die Retter. Es ist ein brutales Dilemma. Trotzdem müssen die Menschen gerettet werden vor dem Ertrinken. Wenn Küstenwache und Marine die Aufgabe nicht allein lösen, müssen eben Engagierte mit ihren NGOs einspringen. Was sie tun ist, ist gut. Was sie tun, ist richtig. Und ein richtiges Zeichen ist es, dass die Unesco diese Woche die Organisation SOS Méditerranée mit ihrem Friedenspreis geehrt hat.

Kritik an Äußerungen aus Österreich

Nicht richtig ist es dagegen, die Retter anzufeinden. Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka hat diese Woche gesagt, die Seerettung dürfe kein "Ticket" nach Europa sein. Die Mittelmeerroute müsse dicht gemacht werden. Wie der Minister das bewerkstelligen will, sagte er lieber nicht. Aber sein Regierungskollege, der Außenminister Sebastian Kurz, erklärte schon Ende März: "Der NGO-Wahnsinn muss beendet werden".

Den Rettern legen solche Äußerungen nahe, ihre Arbeit einzustellen oder zumindest zurückzufahren, damit das Schleppen aufhört. Man fragt sich, was das denn für eine Strategie sein soll: Mehr Menschen ertrinken lassen, damit weniger Menschen ein Risiko eingehen?

Mit der gleichen Logik könnte man Notärzten, die sonst auf Autobahnen Einsätze fahren, an Wochenenden freigeben. Damit die Leute endlich vorsichtiger fahren, wenn es regnet oder schneit. Ach so, und Motorradfahrern könnte man mitteilen, dass für sie kein Rettungswagen losfährt: wegen des höheren Risikos.

Aber Zynismus hilft ja nicht heraus aus dieser schwierigen Situation. Schauen wir stattdessen auf die Zahlen: Mehr als 8.360 Flüchtlinge, die von Libyen losfuhren, wurden aus Seenot gerettet - 8.360 Menschenleben, allein zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Sie leben, weil Hilfsorganisationen, aber auch Schiffe der italienische Marine und der Grenzschutzagentur Frontex zur Stelle waren.

Um wie viele Flüchtlinge geht es überhaupt? Rund 180.000 Menschen sind 2016 über das Mittelmeer gekommen. Kann eine EU mit 500 Millionen Menschen nicht 180.000 Flüchtlinge unterbringen? Nun, in der Flüchtlingspolitik sehen wir eine EU des Egoismus. Das große Projekt Europa ist kleingeistig wie eine Ansammlung misstrauischer Concierges. Deshalb bleiben die Flüchtlinge schon jetzt im Süden Europas hängen. Und ja: Würden die Flüchtlinge humanitäre Visa bekommen und mit Fähren nach Italien übersetzen, würde das mehr Menschen in Bewegung setzen.

Die Starken haben eine Chance, die Schwachen kaum

Aber wie soll denn sonst das Verfahren laufen und vor allem wo? Würde die EU Einreise-Verfahren in Libyen oder Tunesien abwickeln, wäre die Rechtsstaatlichkeit schwer bis gar nicht zu gewährleisten. Wo kämen in einem Camp im Bürgerkriegsland Libyen Rechtsanwälte her? Was wäre mit dem Weg durch Gerichtsinstanzen?

Problematisch ist das für Asylverfahren. Allerdings: Ein großer Teil der Flüchtlinge, die via Libyen und das Mittelmeer nach Europa wollen, sind Arbeitsmigranten aus West- und Ostafrika. Sie legen einen weiten Weg durch mehrere Staaten zurück. In Transitländern könnte Europa entscheiden, wen es einwandern lässt und wen es zurückweist. Die EU müsste Kriterien für Einwanderung finden. Bisher entscheiden Reisetüchtigkeit und Geld für Schlepper, wer eine Chance hat. Kurz: Die Starken haben eine Chance, die Schwachen kaum.

Europa braucht legale Zugangswege. Sie würden illegale Migration zwar nicht verhindern. Aber wenn eine legale Chance existiert, kann das die Überlegung vieler Menschen zurückdrängen, den langen, teuren, riskanten Weg zu wählen, diesen Weg, der auf ein wackliges Schwimmgefährt ins Mittelmeer führt.