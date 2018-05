Palästinenserpräsident Abbas hat nach Kritik an seinen Äußerungen zu den Ursachen des Holocaust um Entschuldigung gebeten.

In einer schriftlichen Stellungnahme wandte er sich an jene Menschen, die er mit seiner Rede vor dem Palästinensischen Nationalrat beleidigt habe. Der Holocaust sei "das abscheulichste Verbrechen der Geschichte" und er verurteile jede Form von Antisemitismus, erklärte Abbas.



Der 82-Jährige hatte am Montagabend gesagt, die Juden seien in Europa nicht wegen ihrer Religion verfolgt worden, sondern wegen ihres - so wörtlich - "sozialen Verhaltens". In Israel und anderen Ländern stieß das auf scharfen Protest.



Israels Verteidigungsminister Lieberman schrieb auf Twitter, er akzeptiere Abbas's Entschuldigung nicht. Der Palästinenserpräsident habe den Holocaust mehrfach geleugnet.

