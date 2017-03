Unionsinterne Gegner der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel wollen morgen einen eigenen Verband gründen.

Zur Versammlung im badischen Schwetzingen würden rund 70 Vertreter erwartet, hieß es in einer Mitteilung. Zu den Kernforderungen des sogenannten "Freiheitlich-konservativen Aufbruchs in der Union - FKA" zähle eine Wende in der Flüchtlingspolitik. Es gehe darum, ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl enttäuschten Mitgliedern eine Heimat zu geben.



Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Strobl kritisierte die Ankündigung. In der Partei stünden alle Türen und Fenster weit offen, um sich inhaltlich einzubringen. Niemand müsse sich zu einem -Zitat- "Selbsterfahrungsprozess" zurückziehen.