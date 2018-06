Bundesfinanzminister Scholz hat die hohen Sonderzölle der USA auf Stahl- und Aluminium-Importe aus der Europäischen Union kritisiert. Diese seien rechtswidrig und falsch, sagte Scholz vor dem G7-Finanzministertreffen in Kanada.

Er sprach von einem schlechten Tag für die transatlantischen Beziehungen. Zugleich betonte der SPD-Politiker, er werde US-Finanzminister Mnuchin klar machen, dass die EU jetzt stark reagieren werde.



Die hohen Zölle stoßen auch in den USA auf Kritik. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner Ryan, sagte, es gebe bessere Wege als Strafzölle, um amerikanischen Arbeitern und Verbrauchern zu helfen. Er wolle mit Trump auf diese Alternativen hinarbeiten. Auch die US-Metallbranche, die von den Zöllen profitieren soll, erklärte, man sei enttäuscht vom Vorgehen der Regierung. Zölle seien in einer Marktwirtschaft generell falsch.



Die Sonderzölle treten heute in Kraft. Die EU, Mexiko und Kanada haben bereits angekündigt, ihrerseits Zölle auf amerikanische Produkte zu verhängen. Der Handelsstreit dürfte auch das heute beginnende Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G-7-Staaten im kanadischen Whistler beherrschen. Der Gruppe gehören unter anderem die USA, Deutschland und Kanada an.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.