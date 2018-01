Der Iran hat die Pläne der US-Regierung für eine kurdisch-arabische Schutztruppe im Norden Syriens verurteilt.

Es handele sich um eine unverhohlene Einmischung der Vereinigten Staaten in innere Angelegenheiten, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Irna den Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Ghasemi. Ein solches Vorhaben

mache die syrische Krise komplizierter und schaffe mehr Instabilität. Die US-Pläne stießen auch in Ankara und Damaskus auf scharfe Kritik. Die kurdisch-arabische Schutztruppe soll 30.000 Mann umfassen.

