"All dies hier Majestät ist Deins. Gedichte im Anthropozän" heißt eine von Anja Bayer und Daniela Seel herausgegebene Anthologie, die sich an die hochaktuelle Wissenschaftsdebatte um die Definition unseres Weltbildes und Zeitalters andockt. Was Rang und Namen in der deutschsprachigen Lyrik hat, ist in dieser ökologisch orientierten Anthologie des cookbooksverlages vertreten.

Unbekannter dürften die Dichter der von Stefan Wieczorek und Christoph Wenzel herausgegebenen Anthologie "Polderpoesie" sein, die aus der jungen, überraschend sozial engagierten Lyrik-Szene in Flandern und den Niederlanden stammen.

