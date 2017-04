Als Meister der Gattung Reportage darf der irischstämmige Weltbürger Lafcadio Hearn gelten, der - vor rund 167 Jahren in Griechenland geboren - in Frankreich, den USA, der Karibik und in Japan gelebt hat. Und jedesmal hat er sich mit großer Zuneigung seiner neuen Lebenswelt hingegeben, literarisch zugewandt und für Zeitschrifften Reportagen verfasst, die zum Besten gehören, was die Gattung zu bieten hat. "Vom Lasterleben am Kai" und "Japans Geister" heißen seine neu verlegetne Textsammlungen.

"Rotlicht": von Reflexionen durchsetzte anschauliche Bestandsaufnahme

Die in Berlin lebende Lyrikerin und Erzählerin Nora Bossong hat in unseren Tagen den Versuch unternommen, die Szene der

gewerbsmäßigen Pornographie, des Rotlichts, der käuflichen Sexualität zu erkunden. Eine von starken Reflexionen durchsetzte anschauliche Bestandsaufnahme eines halbverborgenen Milieus.

