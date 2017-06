"Der Angriff steckt in der Form", schrieb Brigitte Kronauer über das Werk von Ror Wolf zu dessen 80. Geburtstag. Fünf Jahre später hat dieser Angriff nichts an Kraft verloren. Das belegt die neue Leseausgabe der Gedichte von Ror Wolf. "Der Mensch: Er lebt so lange bis er stirbt", heißt es in einem der Gedichte. Wie es gelingen kann, dieser simplen Tatsache ein lyrisches Werk abzuringen, das an Vielfalt, an Bosheit, Virtuosität und Witz seinesgleichen sucht, diskutieren die Lyrik-Experten des Büchermarkts. Einigkeit herrscht darüber, dass Ror Wolf auch mit 85 Jahren eine der gewichtigen Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ist: so radikal, unabhängig und melancholisch lebensnah wie eh und je.

Ror Wolf: "Die Gedichte", Schöffling & Co. 2017, 576 Seiten.