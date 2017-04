Wegen Korruption ist der frühere kroatische Regierungschef Sanader zum dritten Mal in Folge verurteilt worden.

Sanader soll für den überteuerten Kauf eines Gebäudes Bestechungsgelder erhalten haben. Ein Gericht in Zagreb verurteilte ihn zu viereinhalb Jahren Gefängnis und zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 280.000 Euro. Bereits zuvor war Sanader, der von 2003 bis 2009 an der Spitze der kroatischen Regierung stand, zu mehreren Jahren Gefängnis und hohen Geldstrafen verurteilt worden.