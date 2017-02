Krummhörner Orgelfrühling 2016 Alte Meister, neue Improvisationen

Ein geografischer sowie musikalischer Geheimtipp verbirgt sich am äußersten Rand Norddeutschlands: die Krummhörn. 19 kleine Dörfer an der ostfriesischen Nordseeküste locken mit historischen Orgeln Interpreten aus dem In- und Ausland an - auch den niederländischen Organisten Sietze de Vries.

Am Mikrofon: Magdalene Melchers