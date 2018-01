Österreichs Notenbankchef Nowotny fordert strenge Regeln für die Online-Währung Bitcoin.

Das EZB-Ratsmitglied sagte der "Süddeutschen Zeitung", alle Beteiligten an einem Geschäft müssten ihre Identität offenlegen. Damit würde Bitcoin zusammenbrechen.



Nowotny betonte, man habe gerade erst beschlossen, den 500-Euro-Schein nicht mehr zu drucken, um Geldwäsche zu bekämpfen und jedem noch so kleinen Sparverein strenge Regeln aufzubrummen. Da könne es doch nicht sein, dass man zusehe, wie weltweit munter mit Bitcoin Geld gewaschen werde.



Der Kurs der Cyberwährung war 2017 massiv gestiegen, so dass Experten schon vor einer Bitcoin-Blase warnten.

