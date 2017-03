In Kuba sind rund 30 Mitglieder der Menschenrechtsgruppe "Damen in Weiß" festgenommen worden.

Wie die in Florida erscheinende Zeitung "El Diario de Cuba" berichtet, wurden die Frauen gestern in Havanna und Matanzas festgesetzt. Sie hätten sich an einer Kampagne der Opposition für die Freilassung von politischen Häftlingen beteiligen wollen. Einige der Frauen seien nur kurzfristig festgesetzt worden, andere seien noch in Gewahrsam. Unter den Festgenommenen sei auch die Vorsitzende der Organisation, Soler.