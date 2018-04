In Kuba ist der bisherige Vize-Präsident Miguel Díaz-Canel zum neuen Staatschef gewählt worden. Die Nationalversammlung in Havanna bestimmte ihn in geheimer Wahl zum Nachfolger von Raúl Castro. Díaz-Canel war der einzige Kandidat.

Damit ist der Machtwechsel an der Spitze Kubas vollzogen und die Ära Castro endet nach fast sechs Jahrzehnten. Der 57-jährige Díaz-Canel tritt die Nachfolge des langjährigen Staatschefs Raúl Castro an. Vor Raúl hatte dessen Bruder Fidel seit der Revolution von 1959 das Land regiert. Castro übergab die Regierungsgeschäfte offiziell an Díaz-Canel, bleibt allerdings auch nach der Wahl Vorsitzender der Kommunistischen Partei. Der Posten gilt als wichtige Machtposition in Kuba. Castro kündigte an, den Posten vermutlich 2021 ebenfalls an Díaz-Canel zu übergeben.



Raúl Castro hatte seinerseits vor zehn Jahren das Amt von Fidel übernommen. Er öffnete Teile der kubanischen Wirtschaft. Die Bürger dürfen nun kleine Unternehmen betreiben und mit Immobilien handeln. Allerdings gibt es noch immer keine Meinungs- und Pressefreiheit in Kuba.



Der neue Präsident Díaz-Canel war der einzige Kandidat für die Nachfolge und gilt seit Jahren als regierungstreu und rechte Hand von Raúl Castro. In seiner ersten Rede vor der Nationalversammlung bedankte er sich für das in ihn gesetzte Vertrauen. Mit Blick auf den Revolutionsführer, älteren Bruder und Vorgänger von Raúl Castro sagte er: "Ich übernehme die Verantwortung, für die ich gewählt wurde, mit der Überzeugung, dass alle Kubaner dem Erbe des Oberbefehlshabers Fidel Castro treu bleiben werden."



Díaz-Canel kündigte an, die sozialistische Revolution im Geiste seiner Vorgänger fortzusetzen. Die kubanische Politik werde sich nicht ändern oder bewährte Prinzipien verleugnen. Er sei bereit, mit denjenigen in Dialog zu treten, die Kuba als Partner auf Augenhöhe behandelten.



Oppositionelle Gruppen kritisierten, das Volk sei von der Machtübergabe ausgeschlossen. Zudem werde Raúl Castro trotz des Wechsels im Präsidentenamt weiterhin die wichtigen politischen Entscheidungen treffen.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.