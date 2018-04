Der neue kubanische Präsident Díaz-Canel hat den Präsidenten Venezuelas, Maduro, empfangen.

Es war seine erste offizielle Amtshandlung. Maduro wurde mit militärischen Ehren im Palast der Revolution begrüßt. Auch Díaz-Canels Frau Lus Cuesta nahm teil - ein Novum im Protokoll, denn die Rolle einer "First Lady" gab es in Kuba bislang nicht. Maduro sagte, Venezuela und Kuba hätten das Potenzial, mit ihrer Zusammenarbeit die Völker Lateinamerikas und der Karibik voranzubringen.



Venezuela ist ein enger Verbündeter Kubas und schickt trotz eigener wirtschaftlicher Schwierigkeiten täglich 50.000 Fässer Öl in den kommunistischen Inselstaat.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.