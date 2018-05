Erstmals in der Amtszeit von US-Präsident Trump ist ein Insasse aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo verlegt worden.

Wie das US-Verteidigungsministerium in Arlington mitteilte, wurde ein verurteilter Terrorist in ein Gefängnis seines Heimatlandes Saudi-Arabien gebracht. Dort soll er seine neunjährige Reststrafe absitzen. Der 2002 festgenommene Mann hatte sich im Jahr 2014 vor einem Militärgericht schuldig bekannt, für das Terrornetzwerk Al-Kaida Anschläge vorbereitet zu haben.



Nach seiner Verlegung befinden sich noch 40 Insassen in dem Lager in dem US-Marinestützpunkt auf Kuba. Es war nach den Anschlägen vom 11. September 2001 errichtet worden und wird unter anderem wegen der Haftbedingungen international kritisiert. Trumps Vorgänger Obama hatte versucht, es zu schließen, war damit aber am Widerstand der Republikaner im Kongress gescheitert. Trump will an dem Lager festhalten.

