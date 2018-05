In Kuba hat eine zweitägige Staatstrauer für die Opfer des Flugzeugabsturzes begonnen.

Die Flaggen wurden landesweit auf Halbmast gesetzt. Bei dem Unglück waren gestern 107 Menschen ums Leben gekommen, drei Frauen überlebten schwer verletzt. Sie befinden sich in Lebensgefahr. Die Unglücksursache ist unklar. Mittlerweile wurde der Flugschreiber gefunden, er soll nun ausgewertet werden. Die Boeing 737 stürzte kurz nach ihrem Start in Havanna auf ein Feld, das Flugzeug wurde fast vollständig zerstört. Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel sprachen den Kubanern in Kondolenzbotschaften ihre Anteilnahme aus.

