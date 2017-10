In mehreren Ländern Lateinamerikas ist des Revolutionärs Ernesto "Che" Guevara gedacht worden.

Auf Kuba trugen Soldaten in Anwesenheit von Präsident Castro während einer Feier in Santa Clara einen Kranz in Form eines großen roten Sterns. Dorthin waren vor 20 Jahren die sterblichen Überreste Guevaras übergeführt worden. In Bolivien pilgerte Präsident Morales in die Ortschaft La Higuera, wo Guevara vor 50 Jahren erschossen worden war, und legte Blumen an dessen Büste nieder. Auch in Nicaragua und Venezuela gab es Gedenkfeiern.