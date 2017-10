In mehreren Ländern Lateinamerikas ist des Revolutionärs Ernesto "Che" Guevara gedacht worden.

Er wurde heute vor 50 Jahren in Bolivien erschossen. Präsident Morales besuchte die Ortschaft La Higuera und legte an einem Guevara-Denkmal Blumen nieder. In Santa Clara auf Kuba, wo Che Guevara in einem Mausoleum bestattet ist, nahmen mehrere tausend Menschen an einer Gedenkzeremonie teil, unter ihnen Präsident Castro. Guevara hatte Ende der 50er Jahre gemeinsam mit Fidel Castro, dem Bruder des heutigen Präsidenten, die sozialistische Revolution in Kuba angeführt.