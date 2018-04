Die USA und die kubanische Oppositionsbewegung sehen den Amtsantritt des neuen Präsidenten Díaz-Canel in Havanna kritisch.

US-Vizepräsident Pence twitterte, man stehe an der Seite des kubanischen Volkes - so lange, bis das Land freie und gerechte Wahlen habe, bis die politischen Gefangenen aus der Haft entlassen und die Menschen im Land endlich frei seien.



Das US-Außenministerium erklärte, der Machtübergang sei undemokratisch verlaufen, und die Bürger in Kuba hätten keinen echten Einfluss nehmen können. Man sehe es mit Enttäuschung, dass die kubanische Regierung unabhängige Stimmen zum Schweigen bringe und ihr Repressionsmonopol aufrechterhalte. Die Organisation Amerikanischer Staaten erklärte, der Übergang in Kuba sei unrechtmäßig, und der Triumph der Diktatur über die Freiheit könne kaum "Revolution" genannt werden.



Auch die kubanische Oppositionsbewegung zeigte sich kritisch. Die Gruppierung "Cuba Decide" erklärte, das Volk sei von der Machtübergabe ausgeschlossen. Die Aktivistinnen der "Damen in Weiß" beklagten, dass der bisherige Präsident Raul Castro auch weiterhin die wichtigen politischen Entscheidungen treffen werde.



Zuvor hatte die Nationalversammlung den einzigen Kandidaten für die Nachfolge von Castro zum neuen Präsidenten gewählt. Miguel Díaz-Canel ist 57 Jahre alt - und mit ihm endet die Ära der Castros nach fast sechs Jahrzehnten zumindest nominell, auch wenn Díaz-Canel den Kurs seiner Vorgänger fortsetzen will. Russland und China gratulierten zu seiner Wahl.



Die Castros hatten Kuba seit der Revolution von 1959 regiert. Fidel Castro übergab die Macht 2006 an seinen Bruder Raúl. Dieser will nun zunächst Vorsitzender der Kommunistischen Partei bleiben - der eigentlichen Machtzentrale in dem Ein-Parteien-Staat - und den Posten erst 2021 abgeben. Raúl Castro öffnete als Präsident Teile von Kubas Wirtschaft. Die Bürger dürfen nun kleine Unternehmen betreiben und mit Immobilien handeln. Allerdings gibt es noch immer keine Meinungs- und Pressefreiheit in Kuba.



