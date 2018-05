Die Ursache für das Flugzeugunglück in Kuba ist noch unklar.

Die Boeing 737 einer mexikanischen Gesellschaft war gestern kurz nach dem Start in der Hauptstadt Havanna auf ein Feld gestürzt und in Flammen aufgegangen. Nach Behördenangaben haben von den 110 Personen an Bord nur drei Frauen das Unglück schwer verletzt überlebt.



Wie Staatspräsident Diaz-Canel beim Besuch am Absturzort mitteilte, sind die Einsatzkräfte derzeit dabei, die Toten zu bergen und zu identifizieren. Die Maschine war unterwegs nach Holguin im Osten des Landes.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.