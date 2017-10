Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki will sich bei den anstehenden Sondierungsgesprächen für die Schaffung eines Einwanderungsgesetzes einsetzen.

Das sei der Schlüssel, um die Zuwanderung nach Deutschland vernünftig zu regeln, sagte Kubicki im Deutschlandfunk (Audio-Link). Diese Position hätten auch die Grünen. Zahlen, wie die Unionsparteien sie jetzt mit ihrem Kompromiss präsentiert hätten, spielten da keine große Rolle. Bemerkenswert sei jedoch, dass es der CDU gelungen sei, die CSU in Richtung eines solchen Einwanderungsgesetzes zu bewegen. Entscheidend sei auch, dass man nun endlich in die Gespräche zur Regierungsbildung gehen könne. Dabei müsse man eine Lösung finden, mit der alle vier Parteien leben könnten. Die Einigung von CDU und CSU werde nicht die Grundlage für eine gemeinsame Regierungsarbeit sein.



Der Grünen-Politiker Trittin bemängelte die von CDU und CSU geplante weitere Aussetzung des Familiennachzugs. Trittin sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, dies sei eine Verleugnung urchristlicher Werte. Integration könne nur mit intakten Familien gelingen. Auch die geplante Ausweitung der Liste der sogenannten sicheren Herkunftländer laufe auf ein Aushebeln grundlegender menschenrechtlicher Standards hinaus.



Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag begrüßte dagegen die Einigung von CDU und CSU auf ein Zuwanderungsgesetz für Fachkräfte. DIHK-Hauptgeschäftsführer Dercks sagte der Deutschen Presse-Agentur, der hiesige Fachkräftemangel sei für die deutschen Unternehmen das größte Geschäftsrisiko. Die heimischen Potenziale reichten nicht aus, um die Lücken zu schließen.



Die CDU-Vorsitzende Merkel und CSU-Chef Seehofer hatten sich am Wochenende unter anderem darauf verständigt, dass Deutschland maximal 200.000 Menschen pro Jahr aufnehmen soll. Nächste Woche sollen erste Gespräche über eine sogenannte Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen beginnen.